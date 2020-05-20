بأرقام العمارات.. تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، المهندس عادل النجار، بدء تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي في قطاع (ج) بمنطقة الـ800 فدان.

وينشر "مصراوي" أرقام العمارات، وأسماء الشركات والتي جاءت على النحو التالي:

- شركة جمعية البحيرة، من العمارة رقم 355 إلى العمارة رقم 361 ومن 401 الى 409

- شركة جمعية أسيوط، تسليم العمارات من 1 إلى 51.

- شركة الجيزة تسليم العمارات من 288 إلى 294، ومن 332 إلى 345.

- شركة طيبة تسليم العمارات من 68 إلى 95، ومن 119 الى 125.

- شركة مكة تسليم العمارات من 272 إلى 187، والعمارات أرقام 52- 53- 53- 58 -59- 60 -1- 62- 63 - 64- 65.​