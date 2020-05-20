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"ولدوا وتعافوا في اليوم نفسه".. الصحة تنشر صورًا لرضيعين غادرا العزل

04:02 ص الأربعاء 20 مايو 2020
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كتب - أحمد جمعة:

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، تعافي أصغر حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم.

وقال مجاهد، عبر صفحته على "فيسبوك": "طفل وطفلة اتولدوا في نفس اليوم وتعافوا بنفس اليوم.. تحدوا المرض وعادوا للحياة ليستمر خروج الأمل من الألم".

ووجه مجاهد الشكر للفريق الطبي بمستشفى العجوزة للعزل على التعامل مع الحالات.

فيروس كورونا وزارة الصحة خالد مجاهد العزل الصحي

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