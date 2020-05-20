"ولدوا وتعافوا في اليوم نفسه".. الصحة تنشر صورًا لرضيعين غادرا العزل

​اجتماعات مع 3 وزراء.. ننشر نشاط محافظ الدقهلية المصاب بكورونا في

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بعد استقبال محافظ الدقهلية المصاب.. تطهير مقر وزارة التنمية المحلية

كتب - أحمد جمعة:

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، تعافي أصغر حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم.

وقال مجاهد، عبر صفحته على "فيسبوك": "طفل وطفلة اتولدوا في نفس اليوم وتعافوا بنفس اليوم.. تحدوا المرض وعادوا للحياة ليستمر خروج الأمل من الألم".

ووجه مجاهد الشكر للفريق الطبي بمستشفى العجوزة للعزل على التعامل مع الحالات.