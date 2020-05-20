"ولدوا وتعافوا في اليوم نفسه".. الصحة تنشر صورًا لرضيعين غادرا العزل
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كتب - أحمد جمعة:
أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، تعافي أصغر حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم.
وقال مجاهد، عبر صفحته على "فيسبوك": "طفل وطفلة اتولدوا في نفس اليوم وتعافوا بنفس اليوم.. تحدوا المرض وعادوا للحياة ليستمر خروج الأمل من الألم".
ووجه مجاهد الشكر للفريق الطبي بمستشفى العجوزة للعزل على التعامل مع الحالات.
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