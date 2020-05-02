​الفريق أول محمد زكي يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى العاشر من رمضان

كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أول محمد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1441هـ.

وجاء فيها:

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، الذي حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة في البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية وإسترداد العزة الوطنية.

إن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائمًا مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه في يوم العاشر من رمضان.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المجيدة، يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها في الدفاع عن الوطن وحماية شعبه ومقدساته وصون أمنه القومي.

أعاد الله هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن بكل اليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان 1441ه.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا مماثلًا لأفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.

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