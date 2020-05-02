محلات ومولات ومطاعم.. التنمية المحلية: مواعيد جديدة للغلق اليومي بعد كورونا

كتب- محمد نصار:



أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمة المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه يجري حاليا التنسيق مع مختلف المحافظات من أجل وضع تصور كامل لتطبيق مواعيد غلق محددة على المحلات على مستوى الجمهورية فيما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.



وقال قاسم، لمصراوي، اليوم السبت: الموضوع محل الدراسة والتنسيق مع المحافظات في الوقت الحالي، والأمر مرتبط بالمحلات والمولات التجارية والمطاعم.



وأشار متحدث الوزارة، إلى أنه سيتم بحث الأمر بشكل موسع للوصول إلى اتفاق نهائي يتم تطبيقه في الأوقات الطبيعية بعد انتهاء جائحة كورونا.



وتابع: في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا تم تحديد مواعيد لغلق المحلات والمولات والمطاعم والكافتيريات، ويجري التنسيق مع المحافظات لدراسة بعض المقترحات بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم لتنفيذها عقب انتهاء الأزمة.

