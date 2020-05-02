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سرعة الرياح 10 أمتار في الثانية.. البيئة: شبورة وفرص تلوث متوسطة اليوم

10:07 ص السبت 02 مايو 2020
سرعة الرياح 10 أمتار في الثانية.. البيئة: شبورة وفرص تلوث متوسطة اليوم

شبورة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم السبت، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

السبت

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على وسط وجنوب القاهرة الكبرى، ومتوسطة على شمال وشرق وغرب القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة، وتنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحا.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.4 متر في الثانية إلى 9.7 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء سيئة على كفرالشيخ، ومتوسطة على (شبين الكوم - دمياط - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتترواح سرعة الرياح من 0.5 متر في الثانية إلى 8 أمتار في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (المنيا – قنا – الأقصر - أسوان)، وجيدة على (بني سويف - الفيوم - أسيوط - سوهاج)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.1 متر في الثانية إلى 9.6 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية وجيدة على مرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.7 متر في الثانية إلى 7.4 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على (الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - بورسعيد - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.5 متر في الثانية إلى 9.2 متر في الثانية.

شبورة سرعة الرياح التلوث الطقس

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