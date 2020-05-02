وكأنه أصبح "الحق الطبيعي".. وزير التعليم ينشر تسجيلًا لولية أمر تحرض على الغش
كتب- أحمد عبدالمنعم:
استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدعوات التي اطلقتها احدى أولياء الأمور لأولادها بالغش.
وكنب وزير التربية والتعليم على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أدعوكم ونحن نجهز سحور شهر رمضان الكريم أن نستمع إلى أحد أولياء الأمور لطالبة في أولى ثانوي وهي تحرض زملائها علي الغش بأريحية وتدعو لهم أن يصبحوا دكاترة مثلها".
وقال شوقي، "وكأن الغش أصبح هو “الحق الطبيعي” الذي تريد الوزارة سلبهم إياه!!!!"
وأضاف قد تكون هذه السيدة مأجورة لأهل الشر اللذين لا يريدون لمصرنا خيرًا وهو شئ يجب الانتباه إليه وقد تكون ولية أمر عادية وهذا ما تراه "الصواب" وهي الطامة الأكبر.
اعتقد أنه من المهم جدًا كمجتمع أن نراجع أنفسنا ونقرر ماذا نريد حقاً من التعليم؟
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