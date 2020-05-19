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جامعة القاهرة تمنح الدكتوراة للباحثة غادة عبد العزيز حول العلاقات السعودية - الأمريكية

05:35 م الثلاثاء 19 مايو 2020
جامعة القاهرة تمنح الدكتوراة للباحثة غادة عبد العزيز حول العلاقات السعودية - الأمريكية

جانب من تكريم الباحثة غادة أحمد فتحي عبدالعزيز

كتب - محمود مصطفى:

حصلت الباحثة غادة أحمد فتحي عبدالعزيز، على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية، بتقدير امتياز، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في رسالة حول العلاقان السعودية ـ الأمريكية من 2001 وحتى 2006.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية مشرفا ورئيسا، والدكتور محمد سالمان طايع وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عضوا، و السفير أنيس سالم مساعد وزير الخارجية السابق.

وتناولت الرسالة، تطبيق نظرية التحالف على حالة الدراسة، وجاءت أبرز المحاور حول تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية وتطورها، وتأثير أحداث الـ11 من سبتمبر على العلاقات بين البلدين، مرورا بتطور العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.

وتناولت الرسالة، أبرز الخلافات بين البلدين تجاه بعض القضايا الإقليمية، وتأثيرها على العلاقات بينهما، وتطور العلاقات خلال فترة الدراسة، وتطرقت لوضع سيناريوهات لمستقبل التحالف بين البلدين مستقبلا.

غادة عبد العزيز العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة العلاقات السعودية - الأمريكية

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