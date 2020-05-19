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وزيرة الهجرة تشارك في ندوة مكتبة الإسكندرية "وباء الكورونا.. طبيعة تجارب اللقاح والدواء وتقنيات التحاليل"

03:44 م الثلاثاء 19 مايو 2020
وزيرة الهجرة تشارك في ندوة مكتبة الإسكندرية "وباء الكورونا.. طبيعة تجارب اللقاح والدواء وتقنيات التحاليل"

السفيرة نبيلة مكرم

كتب- أسامة علي:

تشارك نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، في الندوة التي تنظمها مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، التابعة لقطاع البحث الأكاديمي، تحت عنوان: "وباء الكورونا: طبيعة تجارب اللقاح والدواء وتقنيات التحاليل.. ودور الأدوات الثلاث في مصر"، برعاية الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.

يُلقي المحاضرة أحد خبراء "مصر تستطيع"، الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة "آي إم إس" بولاية ميريلاند- الولايات المتحدة الأمريكية، وزميل سابق بهيئة سلامة الدواء الأمريكية، ويدير النقاش الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق.

وتشهد الندوة كلمة افتتاحية لوزيرة الهجرة، تتناول فيها جهود خبرائنا في الخارج في دعم البحث العلمي لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياته.

وتناقش المحاضرة طبيعة فيروس كورونا المستجد وشراسته البيولوجية، ولماذا استنفر الفيروس المنظومات الصحية حول العالم. كما تناقش طبيعة اللقاح وتكوينه وتجاربه السريرية الجارية، بالإضافة إلى أهم فرسان الرهان للعلاجات الدوائية المختلفة وأيها أكثر توقعًا للوصول إلى الإجازة وميعاده المتوقع للتداول، كما تعرض المحاضرة التحاليل المجازة حتى الآن، واختلافها وقيمة كل منها في الإدارة الميدانية للوباء.

وفي السياق ذاته، تستعرض المحاضرة الوضع الوبائي في مصر من منظور طبي وسبل التعامل معه من واقع التجارب الدولية الجارية، وتُبث مباشرةً عبر الصفحة الرسمية لمركز الدراسات والبرامج الخاصة عبر الرابط:

https://m.facebook.com/SDSP.BA/

نبيلة مكرم وزارة الهجرة مكتبة الإسكندرية فيروس كورونا

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