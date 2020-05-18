سألزمكم بالحضور.. عبدالعال يوجه رسالة للوزراء المتغيبين عن الجلسة العامة

(مصراوي):



طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، الحكومة بعدم غياب أي وزير عن حضور الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بإحدى الوزارات.

وقال عبدالعال، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قانون الضريبة على الأطيان: "لن أسمح بأن الوزير ما يحضرش الجلسة، ويبعت أحد مساعديه، وسألزمه بحضور الجلسة".

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في مجموعه على مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان، المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية محمد معيط.​