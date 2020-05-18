اليوم.. 4 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين من السعودية

كتب- محمد عبيد:

تسيّر وزارة الطيران المدني، اليوم الاثنين، 4 رحلات جوية استثنائية إلى السعودية لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، عقب انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج .

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسير رحلتين تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الرياض وجدة، بينما تسير شركة آيركايرو رحلتين إلى الرياض وجدة، تعود الرحلات إلى مطار القاهرة، ويتم تخصيص أماكن لعزل العالقين القادمين من الخارج لمدة 14 يومًا للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.