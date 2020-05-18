​رسالة جديدة.. "أيامًا معدودات" توضح أسرار العفو في دعاء ليلة القدر

كتب- محمود مصطفى:



قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن قلوب الكثيرين منا متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وتتمنى منه أن يغفر لها ويرزقها خلال شهر رمضان المبارك، أكبر قدر من الخيرات والبركات، خاصة وأن فيه ليلة مباركة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر.

وكشف الهواري، خلال الرسالة التاسعة عشر من حملة "أياما معدودات"، التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر، عن أفضل الدعاء في هذه الليلة المباركة، ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

وأوضح الهواري، أن هناك أسرارا وراء كلمة «العفو» في هذا الدعاء، فهي اسم من أسماء الله الحسنى، وحين يدعوا بها الإنسان فإنه يتوسل إلى ربه أن يغفر له ذنوبه، ويتجاوز عن سيئاته، كما أن الله تعالى حين يتقبل هذا الدعاء فإنه يمحي ذنوب عبده من صحيفته، ويجعل الملائكة التي شهدت على تلك الذنوب تنساها، مؤكدا أن الله تعالى كما يعفو عن عباده فإنه يأمرهم أن يتخلقوا بأخلاقه ويعفوا هم أيضا عن غيرهم.

ويذكر أن حملة "أيامًا معدودات" هي حملة توعوية أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف على صفحته الرسمية بموقعي فيسبوك ويوتيوب، لتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن الحملة سلسلة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» حول عدد من الموضوعات التي يهتم بها الجمهور خاصة في شهر رمضان المبارك.