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عملات برونزية وأختام طينية.. اكتشاف مقبرة فريدة في البهنسا (صور)

06:15 م الأحد 17 مايو 2020
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(مصراوي):

توصلت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية التابعة إلى جامعة برشلونة والعاملة في منطقة البهنسا، إلى كشف مقبرة فريدة من نوعها.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المقبرة فريدة في نوعها ولم يتم الكشف عن هذا الطراز من قبل في البهنسا.

وتتكون المقبرة من حجرة واحدة مبنية من الحجر الجيري المصقول، مدخلها من جهه الشمال، وجدرانها بها إنحناء من أعلى عند بداية السقف، ما يجعله مستويًا وليس مقبيًا كما هو متعارف عليه، في باقي المقابر المكتشفه سابقًا في المنطقة، مشيًرا إلى أنه لم يتم العثور بها على أي أثاث جنائزي.

وأكد الدكتور أستر بونس رئيس البعثة، أن الحفائر أظهرت 8 مقابر ترجع إلى العصر الروماني ذات سقف مقبي وغير منقوشة، تم العثور بداخلها على العديد من شواهد القبور التي ترجع للعصر الروماني، والعملات البرونزية والصلبان الصغيرة، والأختام الطينية.

البهنسا كشف أثري مقبرة أثرية مصطفى وزيري

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