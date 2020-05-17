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وزير الإسكان يُصدر 34 قراراً لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالمدن الجديدة

10:16 ص الأحد 17 مايو 2020
وزير الإسكان يُصدر 34 قراراً لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالمدن الجديدة

الدكتور عاصم الجزار

كتب-محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 34 قراراً إدارياً بإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، ومخالفة بناء بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد وزير الإسكان في بيان له، الأحد، مواصلة الوزارة ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الجزار: تم إصدار 33 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبان وأسوار مخالفة، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء، وقرار إداري لإزالة مخالفة بناء بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة في قيام أحد ملاك قطع الأراضي بمنطقة"ابني بيتك" بالحي الـ12 بالبناء في الردود الأمامي والخلفي على مسطح القطعة بالكامل لثلاثة أدوار بالمخالفة للشروط البنائية والترخيص الصادر للعقار.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا مدينتا: حماية أملاك الهيئة، والعاشر من رمضان، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

عاصم الجزار وزارة الإسكان مخالفات بناء هيئة المجتمعات العمرانية

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