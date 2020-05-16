​"سياحة البرلمان": مستثمرو القطاع قادرون على جذب السياح بعد مواجهة تداعيات "كورونا"

(مصراوي):

أشاد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، باللقاء الموسع الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع مستثمري القطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أهمية جميع القضايا والمناقشات والحوارات التي دارت بين الوزير والمستثمرين خلال اللقاء.

وقال صدقي، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، إن مثل هذه اللقاءات المباشرة في غاية الأهمية لمواجهة المشكلات التي اعترضت قطاع السياحة؛ خصوصًا في ظل التداعيات السلبية الخطيرة لفيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة المصري وقدرة الحكومة بالتعاون مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، على مواجهتها، لافتًا إلى أهمية تأكيد الدكتور خالد العناني ضرورة الالتزام بالضوابط التي وضعتها الحكومة لاستقبال النزلاء بنسبة إشغال 25%.

وأضاف رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن جميع مستثمري قطاع السياحة بمحافظة البحر الأحمر تعهدوا، خلال اللقاء، بالتزامهم التام بالضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر تعتبر واحدة من أهم المناطق والمحافظات السياحية التي نتمنى أن ينجح المستثمرون بعد أن أصبحت الكرة في ملعبهم لجذب السياحة ونثق في قدرتهم على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

والتقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، المستثمرين السياحيين بالمحافظة، في حضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وكامل أبوعلي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء؛ لمناقشة آخر تطورات عودة النشاط السياحي لفنادق المحافظة في ظل الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء لاستقبال النزلاء المصريين بدءًا من اليوم بنسبة إشغال 25٪ من الطاقة الاستيعابية لها، وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.