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مرصد الأزهر يوجه التحية للقوات المسلحة: حافظوا على الأرض والعرض

12:02 ص السبت 16 مايو 2020
مرصد الأزهر يوجه التحية للقوات المسلحة: حافظوا على الأرض والعرض

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

كتب- محمود مصطفى:

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، متابعة ما بذلته قواتنا المسلحة الباسلة من جهود مشكورة في مكافحة الإرهاب، بناءً على معلومات استخباراتية أفادت تواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل سبعة أفرادٍ تكفريين، تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة، بينما تم القضاء على ستة آخرين.

وتقدم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في بيان له، الجمعة، بتحية إجلال وإكبار لقواتنا المسلحة، الذين لا يألون جهدًا في حربهم ضد الإرهاب، بل يمضون في طريقهم المنشود، وغايتهم المرتقبة، باذلين أرواحهم وراحتهم؛ حفظًا للعِرْض والأرض.

وأكد مرصد الأزهر أننا جميعًا مسئولون عن استقرار مصر وسلامة أمنها وأرضها، وأن المرصد بكل قوته يقف في خندقٍ واحدٍ مع مؤسسات الدولة المعنيَّة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، والشرطة المصرية في وجه هذا الإرهاب الغاشم بكل صوره وأشكاله، داعيًا الله تعالى أن يحفظ على مصر أمنها، وأن يعمَّ السلام والوئام أرجاء الدنيا.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف القوات المسلحة الأزهر الشريف

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