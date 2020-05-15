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​طارق حسني وساندرا فريد.. وزير السياحة يعين مستشاريّن للتسويق والاقتصاد

10:07 م الجمعة 15 مايو 2020
​طارق حسني وساندرا فريد.. وزير السياحة يعين مستشاريّن للتسويق والاقتصاد

​ساندرا فريد و طارق حسني

كتب- يوسف عفيفي:


أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارًا بالاستعانة بكل من طارق حسني للعمل مستشارًا للوزير للدراسات الاستراتيجية والتسويق، وساندرا فريد للعمل مستشارًا اقتصاديًا للوزير.

وبحسب ببان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوى الخبرة سعيا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

يذكر أن طارق حسني حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودرجة الماجستير في الإعلام والاتصالات من جامعة London School of Economics and Political Science بلندن، بالإضافة إلى العديد من شهادات التدريب المتخصصة في التسويق والإدارة؛ من أهمها شهادة الـCommercial Excellence من جامعة IMD In Lausanne Switzerland.

ومارس طارق، حياته المهنية في عدد من أهم شركات التسويق العالمية حيث تدرج بالعديد من الوظائف القيادية بها منها شركة "بيبسي" و"فودافون "حيث ساهم في حصول الأخيرة على الحصة التسويقية الكبرى في سوق شركات المحمول لأول مرة في تاريخها، كما تم اختياره من ضمن أحد أفضل 40 مديرًا تسويقيًا في الخليج عام 2016 ويرأس حاليًا شركة إقليمية رقمية جديدة.

أما ساندرا فريد فهي حاصلة على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير في الاقتصاد من جامعة ماربورج بألمانيا، كما كانت ضمن فريق الاقتصاديين اللذين شاركوا في وضع الخطة الاقتصادية لمشروع محور قناة السويس ضمن تحالف "دار الهندسة"، وقدمت مقترحًا لثلاثة بنود اقتصادية للجنة الخمسين لوضع الدستور، وشريك مؤسس لشركة "أكيومن" للاستشارات التي تم تكليفها بوضع استراتيجية تصدير الصناعات الغذائية 2018-2023 من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وكُلفت ساندرا، بتقيم مؤشرات رؤية مصر 2030 بعد مرور سنة على إطلاقها من قبل وزارة التخطيط، كما عملت على وضع آلية لتقليل الهجرة غير الشرعية في المدن السياحية عن طريق تدريب الشباب لدخول سوق العمل في قطاع السياحة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

?ساندرا فريد طارق حسني وزارة السياحة خالد العناني

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