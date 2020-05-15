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القاهرة 36 درجة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس للجمعة

07:00 ص الجمعة 15 مايو 2020
القاهرة 36 درجة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس للجمعة

طقس حار

كتب - يوسف عفيفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا لطيف ليلاً، بينما تكون الرياح نشطة مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح تنشط أحيانًا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وفي شمال الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلاً، والرياح تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً والرياح تنشط أحيانًا.

كما تشهد مناطق من شمال وجنوب الصعيد سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانًا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة على القاهرة، فإن الصغرى 20 والعظمى 36 والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 29.

أما شرم الشيخ، الصغرى 25، والعظمى 38، والغردقة الصغري 24 والعظمى 36، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 32.

طقس حار سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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