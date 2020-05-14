برلماني: الكمامات مجهولة المصدر "كارثة" وتؤدي لانتشار فيروس كورونا

كتب- أحمد علي:

وصف النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، الانتشار الكبير للكمامات مجهولة المصدر بالأسواق وعلى الأرصفة وأمام المؤسسات الحكومية بـ"الكارثة"، مؤكدًا أن هذه الكمامات غير المطابقة للمواصفات تؤدى إلى انتشار فيروس كورونا.

وطالب "مرشد"، في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بمواجهة مافيا الكمامات الذين يستغلون مواجهة الدولة مع فيروس كورونا أسوأ استغلال من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتوقيع أشد العقوبات ضدهم.

وأعرب النائب، عن استنكاره الشديد لانتشار الكمامات مجهولة المصدر في الأسواق المصرية، لأنها تمثل أكبر كارثة وخطر على المواطنين وصحتهم.

وطالب "مرشد"، من الحكومة توفير الكمامات المطابقة للمواصفات للمواطنين أمام جميع المصالح الحكومية وبيعها بأسعار مناسبة بدلًا من استغلال مافيا الكمامات ومتاجرتهم بفيروس كورونا من خلال بيع كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وبأسعار خيالية.