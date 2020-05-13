بعد طلب إحاطة ضده.. برلمانية: رئيس شركة "يونيون أير" وعد بالحفاظ على العمالة

كتب- مصراوي:

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، أنها تلقت اتصالا من رئيس مجلس إدارة شركة يونيون أير للتكييفات، بشأن طلب الإحاطة المقدم منها بخصوص أزمة الفصل التعسفي المفاجئ بالشركة، أوضح فيه أنه يكن كل الاحترام والتقدير لكل عمال مصر، وخاصة عمال الشركة، وأنه لم ولن يتخلى عن أي عامل.

وأوضحت أنه ملتزم بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن عدم المساس بمرتبات العمال، وحثه أصحاب الأعمال على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور، مضيفًا أن ما قام به هو مجرد إجراء إداري لمن انتهى تعاقدهم بموجب عقود مؤقتة فقط، وليس كل عمال الشركة، مع استمرار صرف مكافأة شهرية قيمتها 1000 جنيه، إلى انتهاء أزمة كورونا.

وتابعت: رئيس الشركة وعد باستمرار صرف مكافأة لكل من انتهت عقودهم المؤقتة قيمتها 1000 جنيه، إلى أن تنتهي أزمة كورونا.

وناشدت النائبة، رئيس الشركة بإعادة تحرير عقود غير محددة المدة لمن تم انتهاء تعاقدهم المؤقت بعد انتهاء الجائحة، وعددهم 250 عاملا، حيث ان العقود المؤقتة مجحفة للعامل، وتتنافى وحقوقه الإنسانية والعمالية.

يذكر أن النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سبق وتقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة التحرك لحماية العاملين بالقطاع الخاص وتوقيع عقوبات على الشركات التي تستغني عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا، ومن ضمنها تعريض 250 عاملا للفصل التعسفي المفاجئ بشركة يونيون أير للتكييفات.​