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الجمعة.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 12 ساعة

10:43 ص الأربعاء 13 مايو 2020
الجمعة.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 12 ساعة

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن انقطاع المياه عن مناطق "دار السعادة - شارع السباق ومتفرعاته - شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته - منطقة خلف نادي النصر - منطقة السبع عمارات - شارع النزهة - ميدان صلاح الدين - مستشفى جوهر - شارع أسوان - شارع هارون - شارع جلال الدين الدسوقي).

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، أن مدة الانقطاع ستكون من الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة القادمة وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

وأضافت أن انقطاع المياه نظرًا لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 100 مم المتعارض مع أعمال كباري شارع بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون.

قطع المياه القاهرة

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