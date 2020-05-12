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وزير النقل يوافق على صرف منحة العيد للعاملين بالسكة الحديد والمترو

06:03 م الثلاثاء 12 مايو 2020
وزير النقل يوافق على صرف منحة العيد للعاملين بالسكة الحديد والمترو

الفريق كامل الوزير وزير النقل

كتب - أسامة علي:

وافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل على طلب، المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بإثابة العاملين بالهيئة والشركات التابعة لها، وشركة مترو الأنفاق بمكافاة تشجيعية٧٥٠ جنيه كالمتبع، تقديرًا لدورهم في مواقع العمل المختلفة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

ووافق رئيس هيئة السكة الحديد على صرف مبلغ ٥٠٠ جنيه للعمالة المؤقتة بنظام ٥٥ يوم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل.
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كامل الوزير وزارة النقل أشرف رسلان هيئة السكة الحديد منحة العيد

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