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السيسي يوجه بمتابعة ودراسة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

05:51 م الأحد 10 مايو 2020
السيسي يوجه بمتابعة ودراسة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

اجتماع الرئيس السيسي


كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ونائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر أبريل 2020 في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

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