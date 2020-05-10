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الأوقاف: رئيس أكاديمية الأزهر السابق ليس عضوا بالأعلى للشئون الإسلامية أو مسجد الحسين

01:35 م الأحد 10 مايو 2020
الأوقاف: رئيس أكاديمية الأزهر السابق ليس عضوا بالأعلى للشئون الإسلامية أو مسجد الحسين

الدكتور هشام عبد العزيز

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور هشام عبد العزيز علي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدكتور عطا عبد العاطي محمد السنباطي، رئيس أكاديمية الأزهر السابق، انتهت عضويته باللجان العلمية بالمجلس ولم يعد عضوًا بها.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات له، الأحد، إن عطا عبد العاطي محمد السنباطي ليس عضوًا بمجلس إدارة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر تكليف الدكتور محمد الضويني الأمين العام لهيئة كبار العلماء، بمنصب رئيس أكاديمية الأزهر، خلفا للدكتور عطا السنباطي.

هشام عبد العزيز المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مسجد الحسين الأزهر الشريف وزارة الأوقاف

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