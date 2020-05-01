"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور عبدالغفار هلال أحد أعلام اللغة العربية

القاهرة- (أ ش أ):

نعى مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبدالغفار هلال، الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة وعميدها الأسبق، وأحد علماء اللغة في مصر والعالم، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد أمين عام المجمع الدكتور نظير عياد- في بيان اليوم الجمعة- أن المفكر الإسلامي أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي، وخدمة العلم وأهله، حيث شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية، وله العديد من المؤلفات المتخصصة في اللغة العربية، والتفسير البياني للقرآن، والعديد من الدواوين الشعرية.

ويتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرته ولطلاب العلم من تلاميذه في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته. ​