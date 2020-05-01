الأكاديمية العربية تعلن تصنيع بوابات تعقيم لمواجهة فيروس كورونا

كتب- أسامة علي:

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، النجاح في تصنيع عدد من كابينات التعقيم داخل ورش مجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية، بالتعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية.

وأهدت الأكاديمية عددًا من البوابات لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدينية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كوفيد 19 "كورونا".

وقال رئيس الأكاديمية العربية، إنه وجه العاملين بمجمع خدمة الصناعة بتركيز البحوث على الجوانب التطبيقية لخدمة التحديات الحالية التي تواجه البلاد وخدمة المجتمع، نظرًا للحاجة الشديدة لعمل تعقيم كامل للأشخاص ولضمان سلامتهم، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار دور الأكاديمية في خدمة المجتمع كمحاولة لتعقيم الهيئات الحيوية بمصر، استعدادًا لعودة عجلة الإنتاج، وممارسة الحياة الطبيعية تدريجيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة في مواجهة فيروس كورونا- كوفيد 19.

وأهدت الأكاديمية كابينات تعقيم لعدد من الهيئات والمؤسسات الدينية كمشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية، وعدد من الكنائس، في مقدمتهم كنيسة الأنبا إثناسيوس الرسولي بالسيوف شماعة الإسكندرية لتكون أول كنيسة في مصر تستخدم هذه التقنية، كما تسلمت محافظة الإسكندرية كابينة تعقيم واحدة.

وأعلن الدكتور عصام البكل رئيس مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية، توقيع بروتوكول تعاون، بين مجمع خدمة الصناعة وشركة "APIC" لتقديم الدعم الفني والإشراف على تصنيع كابينات التعقيم، للوصول إلى إنتاج 50 كابينة يوميًا.

وأوضح المهندس عمرو خميس رئيس قسم البحوث بمجمع خدمة الصناعة أن الفكرة الأساسية في جهاز التعقيم، أن الفيروس يمكن أن يكون متواجد على ملابس الشخص، لذلك تكون كابينة التعقيم على شكل بوابة يمكن للعامل أو الموظف المرور منها لكي يكون آمن تمامًا قبل دخول مؤسسة العمل التابع لها.

وتعمل الكابينة على التعقيم الكامل للفرد، بحيث يصل إلى نعل الحذاء الملامس للأرض، كما تحتوي على منظومة تعقيم تشمل "6 إلى 8" رشاشات ومزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها.