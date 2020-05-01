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الحكومة تنفي تصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات: نحرص على سمعتنا

10:42 ص الجمعة 01 مايو 2020
الحكومة تنفي تصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات: نحرص على سمعتنا

اجتماع مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تصدير منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الخارج.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصدير أي منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الخارج، مُوضحةً أن كافة المنتجات المصرية المُصدرة تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وذلك حرصاً على سمعة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، شهدت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تصل إلى 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، كما شهدت الواردات تراجعاً يصل إلى 13.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 18.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وفى النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة (complaints@mfti.gov.eg)

مجلس الوزراء تصدير المنتجات الصادرات المصرية الشائعات

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