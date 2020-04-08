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البابا تواضروس: يد الله ستتدخل لحماية بلادنا من كورونا

10:38 م الأربعاء 08 أبريل 2020
البابا تواضروس: يد الله ستتدخل لحماية بلادنا من كورونا

البابا تواضروس الثاني

كتب- مصطفى علي:

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن لديه الثقة في أن يد الله ستتدخل من أجل حماية بلادنا الحبيبة مصر، وكل بلدان العالم من وباء كورونا، وأنه مع اقتراب الاحتفال بعيد القيامة المجيد: لدينا رجاء في أن هذه الفترة الاستثنائية ستنتهي قريبًا.

وأضاف البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم من كنيسة الأنبا انطونيوس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التي ألقاها منفردًا في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، أن الصوم والصلاة لديهما المقدرة على التخلص من أي عادات سيئة، بل أن لديهما القدرة على إخراج الشياطين.

وأشار إلى أن الصعود والتقدم إلى جبل الرب والإقامة في موضع قدسه، بحسب ما جاء في المزمور الـ24، يعني الارتفاع والسمو والتجرد من كل الرغبات، وأن الكنيسة وضعت 8 درجات لمساعدة الإنسان على الصعود.

وتابع: إن "الرجاء الثابت" يعطي الإنسان نظرة إلى المستقبل بصورة إيجابية، موضحًا أن الرجاء يكون في شخص المسيح، فهو أمس واليوم وإلى الأبد، لذلك سمى بـ"الرجاء الثابت"، وأن الإنسان صاحب الصلوات الدائمة هو أكبر غذاء لروح الرجاء لكل شخص.

وأوضح البابا، أن كلمة الله تدعم الرجاء لدى الإنسان، وبعد القيامة أصبح هناك مفهوم الرجاء، وأن كلمة "مفيش فايدة" غير موجودة في القاموس المسيحي، لأن الله كل يوم يهيئ للإنسان الطريق.

وأشار البابا تواضروس، إلى أن الكنيسة في عيد القيامة والخماسين المقدسة تحتفل يوميا بالقيامة، وأن قداس الأحد نحتفل به بتذكار القيامة، وأنه على الإنسان أن يتعامل مع الضيقات والأزمات برجاء أن يد الله تعمل في كل وقت وكل حين.​

البابا تواضروس فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا عيد القيامة المجيد

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