تضم 40 مقبرة.. الآثار تطلق جولة افتراضية بجبانة بني حسن السابعة مساءً

كتب - محمد عاطف:

تطلق وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة داخل موقع جبانة بني حسن الأثرية، على صفحاتها الرسمية بشبكة الإنترنت والتواصل الاجتماعي، في تمام السابعة مساء اليوم.

وجبانة بني حسن، هي عبارة عن مقابر محفورة في الجبل، تقع حوالي 20 كيلو مترًا جنوب مدينة المنيا.

ويوجد في الجزء الأعلى من الجبل حوالي 40 مقبرة كبيرة ترجع للفترة بين الأسرة السادسة (حوالي 2345–2181 ق.م) في أواخر الدولة القديمة، والأسرة الثانية عشرة (حوالي 1985–1795 ق.م) وخلال الدولة الوسطى، كما تم دفن حكام الإقليم الخامس عشر بمصر العليا مثل مقابر خنوم حتب الثاني، أمنمحات، باقت الثالث، وخيتي في حالة جيدة من الحفظ، وتزين جدرانها نقوش جميلة ذات ألوان زاهية.

ويوجد ببني حسن مقابر أخرى عديدة، منها يرجع للعصر المتأخر (664–332 ق.م)، والعصر البطلمي (332–30 ق.م)، والعصر الروماني (من بداية عام 30 ق.م).