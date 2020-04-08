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إقلاع رحلة مصر للطيران الاستثنائية لنقل الكنديين العالقين بالقاهرة لبلادهم

11:35 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
إقلاع رحلة مصر للطيران الاستثنائية لنقل الكنديين العالقين بالقاهرة لبلادهم

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، رحلة الاستثنائية لشركة مصر للطيران، إلى مدينة تورونتو بكندا، وعلى متنها 350 كنديا لبلادهم، بالتعاون مع السفارة الكندية بمصر، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .

من جانبه قدم السفير الكندي بالقاهرة جيس داتون، الشكر إلى شركة مصر للطيران، على جهودها المبذولة وتعاونها مع السفارة الكندية من أجل تنظيم هذه الرحلة الإستثنائية لعودة المواطنين الكنديين إلى بلادهم في ظل تعليق رحلات الطيران بين مختلف دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب العديد من بلدان دول العالم، وتسبب في وقف الطيران بين البلدان.

كانت سفارة كندا بالقاهرة، دعت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين الكنديين المتواجدين بالقاهرة الراغبين في العودة إلى بلادهم، سرعة تسجيل بياناتهم حتى يتمكنوا من العودة علي الرحلة المصرية التي غادرت، وذلك بالتعاون مع مصر للطيران، فيما أدرج الشركة مواعيد الرحلة، على موقعها .

وكانت السفارة الأمريكية بالقاهره توجهت بالشكر إلى الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، بسبب توفير عدد من الرحلات الاستثنائية لنقل العالقين الأمريكان من القاهرة، ومن بعض الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

مصر للطيران مطار القاهرة الدولي القاهرة فيروس كورونا

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