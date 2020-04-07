متحدث الرئاسة ينشر صور تفقد السيسي أطقم القوات المسلحة لمواجهة كورونا
06:11 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
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كتب - محمد عبدالناصر:
نشرت السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صور جديدة لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة، بالهايكستب.
وقال راضي، إن هذه المعدات والأطقم مخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد".
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