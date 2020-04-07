متحدث الرئاسة ينشر صور تفقد السيسي أطقم القوات المسلحة لمواجهة كورونا

وزير النقل يبحث مع محافظ القاهرة خطط تطوير منطقة جسر السويس (صور)

محافظ القاهرة يشدد على التصدي بحزم لمخالفات البناء وإحالة المخالفين

​​محمد ثروت يحيي ليلة النصف من شعبان إلكترونيًا على قناة ثقافة في

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كتب - محمد عبدالناصر:

نشرت السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صور جديدة لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة، بالهايكستب.

وقال راضي، إن هذه المعدات والأطقم مخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد".​