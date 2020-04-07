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الرئاسة: السيسي يتفقد معدات القوات المسلحة لمكافحة كورونا

11:59 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
الرئاسة: السيسي يتفقد معدات القوات المسلحة لمكافحة كورونا

السيسي يتفقد معدات القوات المسلحة لمكافحة كورونا

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

السيسي فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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