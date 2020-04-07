الرئاسة: السيسي يتفقد معدات القوات المسلحة لمكافحة كورونا
11:59 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
كتب- محمد سامي:
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1322
عدد المصابين
-
259
عدد المتعافين
-
85
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1347343
عدد المصابين
-
284882
عدد المتعافين
-
74769
عدد الوفيات
إعلان