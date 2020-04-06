"عواقبه وخيمة".. الصحة العالمية تحذر من إيقاف إجراءات مكافحة كورونا

كتب- أحمد جمعة:

حذرت منظمة الصحة العالمية، من إيقاف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد بشكل سابق لأوانه، مشددة على أن ذلك قد يتسبب في عودة الفيروس بشراسة.

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عبر حسابه على تويتر اليوم الاثنين: "‏قد يؤدي أي إيقاف سابق لأوانه لإجراءات مكافحة ‎كورونا، إلى عودة الفيروس بشراسة مع عواقب وخيمة على الصحة العامة وعواقب اقتصادية طويلة الأمد".

وأضاف المكتب: "تمويل النظم الصحية للاستجابة لكوفيد-19 استثمار أساسي في إنقاذ الأرواح والإسراع بوتيرة الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي".​