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تصل لـ70 جنيهًا.. السكة الحديد تعلن زيادة غرامات التدخين والتهرب من التذاكر

05:46 م الإثنين 06 أبريل 2020
تصل لـ70 جنيهًا.. السكة الحديد تعلن زيادة غرامات التدخين والتهرب من التذاكر

قطارات السكة الحديد

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد حديد مصر، رفع قيمة الغرامات المفروضة على استقلال القطارات المكيفة المميزة والضواحي والنون بدون تذكرة، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 7 أبريل.

وأكدت مصادر بالهيئة لـ"مصراوي"، أن قائمة الغرامات الجديدة، ستكون كالتالي:

- قطارات الـVIP والنوم: 40 جنيهًا بدلًا من 30.

- الإسباني والفرنساوي المكيفة: 30 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا

- المميزة والمطورة: 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات

- قطارات الضواحي خط أبوقير / 30 يونيو: 15 جنيهًا بدلًا من 5 جنيهات.

وأضاف المصدر، أنه تم رفع قيمة غرامة التدخين داخل القطارات إلى 70 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.

ورفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غرامات أبريل الماضي، بعد تولي الفريق كامل الوزير وزير النقل، بنحو شهر.

وتنوعت الغرامات ما بين ركوب القطار بدون تذاكر، وبعض السلوكيات الخاطئة داخل المحطات والقطارات، والتسطيح والركوب بين وحداتها أو أي مكان يعرض حياة الركاب أو سير القطارات للخطر، وصولًا إلى حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى ولا ينطبق عليها لائحة الطرود.

وأضاف الفريق كامل الوزير، أنه تم توفير 440 مليون جنيه مصري؛ أي ما يعادل 27 مليون دولار من عوائد السكك الحديدية، لشراء الـ10 جرارات الجديدة بالأموال المصرية؛ ليكون هناك 110 جرارات جديدة، منوهًا إلى أن العائد من تحصيل الغرامة والتذاكر التي كانت تهدر تم عمل صندوق بهما وتم تدبير الـ440 مليون جنيه من العوائد في 6 أشهر.

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