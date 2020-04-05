الآن.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة (صور)

بعد انتهاء الحجز منذ 3 أشهر.. ما موقف الحاجزين بالإعلان الـ12 من الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- أسامة عبدالنبي وفريد قطب وشروق غنيم:

ضربت عاصفة ترابية، صباح اليوم الأحد، محافظتي القاهرة والجيزة، رافقتها رياح شديدة مثيرة للرمال.

وكانت الهئة العامة للأرصاد الجوية، أعنت عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة منذ أمس السبت ويستمر حتى اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم إلى 31 درجة.

وأوضحت الهيئة أنه مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، ستنشط الرياح المصحوبة بالرمال والأتربة على السواحل الشملية، والقاهرة الكبرى، والطرق الصحراوية والمكشوفة.

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