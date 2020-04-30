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ورود وبرقيات شكر.. قومي المرأة يزور مستشفيات العزل

05:03 ص الخميس 30 أبريل 2020
ورود وبرقيات شكر.. قومي المرأة يزور مستشفيات العزل

القومي للمرأة يزور مستشفيات العزل

كتبت: نور العمروسي

بدأت أمس زيارات مقررات وعضوات وأعضاء فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات لمستشفيات العزل. وحملت عضوات المجلس الورود وبرقيات شكر وامتنان مقدمة من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، للأطقم الطبية القائمين على رعاية مرضى كورونا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وامتنانها للدور العظيم والمجهود الراقي والتضحيات الغالية التي تقدمها الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، مؤكدة أن الورود والبرقية تكريم لهم لهذا الدور العظيم، وتعبير بسيط عما يشعر به الجميع تجاههم.

وأضافت: نؤكد من خلال البرقية، أننا معهم نساندهم في مهمتهم الجليلة، ونتمنى من الله أن يعينهم في مواصلة الكفاح ضد هذا الوباء الشرس، وأن يشملهم الله بحفظه ورعايته.

وجاء نص البرقية: "نتوجه بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان والعرفان إلى الطاقم الطبي بأطبائه وممرضيه لجهودكم الوطنية العظيمة في مواجهة الأخطار، فحب الوطن عنوانكم، وأثبتم قدرتكم على التصدي للمحن، والصمود في أصعب المواقف. واجهتم المرض حفظكم الله وأدامكم وجميع جيش مصر الأبيض فخراً وعونا لمصر والمصريين والمصريات، أنتم آمالنا".

يذكر أن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد زار اليوم مستشفى الحميات ومستشفى المبرة. وقدمت الأستاذة نجلاء إدوارد مقررة الفرع برقية شكر وعرفان المجلس القومي للمرأة وباقات الورود للدكتور محمد بدران مدير مستشفى المبرة وإلى الدكتور محمود الجرايحي وطاقمه الطبي، تقديرا من المجلس لدورهم الوطني العظيم في التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.​

المجلس القومي للمرأة مستشفيات العزل مايا مرسي مرضى كورونا

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