مدير "تسويق الزراعة": فيروس كورونا رفع القوة الشرائية في المنافذ لـ85% (صور)

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- هاني رجب:



قال المهندس أحمد فتحي مدير عام التسويق بوزارة الزراعة، إن القطاع يمتلك 30 منفذًا و6 سيارات متحركة على مستوى الجمهورية، لبيع المنتجات الزراعية والاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بمقدار الربع على الأقل.

وأضاف فتحي في حوار لـ"مصراوي"، أن هلع المواطنين وتدافعهم على شراء السلع الغذائية، عقب أزمة فيروس "كورونا" صعد بمعدلات القوة الشرائية في المنافذ من 25% إلى 85%، موضحًا أن منافذ الوزارة قوة ردع لجشع التجار الذين يتلاعبون بالمواطنين، في ظل الأسعار التي تبيه بها، والتي وصلت إلى 100 جنيه فقط لكيلو اللحم البلدي.



وإلى نص الحوار..

- كم عدد المنافذ التابعة لقطاع التسويق؟

30 منفذًا منتشرًا في أغلب محافظات مصر، بالإضافة إلى 6 عربات تعمل كمنافذ متحركة.

- هل تأثرت المنافذ بأزمة كورونا؟

ارتفعت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مفاجئ، وقفزت من 25 أو 30% إلى 85%، ونبلغ المواطنين أن كل المواد الغذائية متاحة، ولا داعي للهلع أو الخوف.



- لماذا تتمسكون بالأسعار القديمة الرخيصة نسبيًا؟

كل منتجاتنا من إنتاج وزارة الزراعة، بداية من الثمرة حتى التصنيع، والخضروات من مزارعنا، وكذلك اللحوم البلدية، ونحن نرى أن المنافذ درع يحمي المواطن البسيط من جشع التجار.