مدير "تسويق الزراعة": فيروس كورونا رفع القوة الشرائية في المنافذ لـ85% (صور)
09:58 م الجمعة 03 أبريل 2020
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كتب- أحمد مسعد:
تصوير- هاني رجب:
تصوير- هاني رجب:
قال المهندس أحمد فتحي مدير عام التسويق بوزارة الزراعة، إن القطاع يمتلك 30 منفذًا و6 سيارات متحركة على مستوى الجمهورية، لبيع المنتجات الزراعية والاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بمقدار الربع على الأقل.
وأضاف فتحي في حوار لـ"مصراوي"، أن هلع المواطنين وتدافعهم على شراء السلع الغذائية، عقب أزمة فيروس "كورونا" صعد بمعدلات القوة الشرائية في المنافذ من 25% إلى 85%، موضحًا أن منافذ الوزارة قوة ردع لجشع التجار الذين يتلاعبون بالمواطنين، في ظل الأسعار التي تبيه بها، والتي وصلت إلى 100 جنيه فقط لكيلو اللحم البلدي.
وإلى نص الحوار..
وإلى نص الحوار..
- كم عدد المنافذ التابعة لقطاع التسويق؟
30 منفذًا منتشرًا في أغلب محافظات مصر، بالإضافة إلى 6 عربات تعمل كمنافذ متحركة.
30 منفذًا منتشرًا في أغلب محافظات مصر، بالإضافة إلى 6 عربات تعمل كمنافذ متحركة.
- هل تأثرت المنافذ بأزمة كورونا؟
ارتفعت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مفاجئ، وقفزت من 25 أو 30% إلى 85%، ونبلغ المواطنين أن كل المواد الغذائية متاحة، ولا داعي للهلع أو الخوف.
- لماذا تتمسكون بالأسعار القديمة الرخيصة نسبيًا؟
كل منتجاتنا من إنتاج وزارة الزراعة، بداية من الثمرة حتى التصنيع، والخضروات من مزارعنا، وكذلك اللحوم البلدية، ونحن نرى أن المنافذ درع يحمي المواطن البسيط من جشع التجار.
ارتفعت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مفاجئ، وقفزت من 25 أو 30% إلى 85%، ونبلغ المواطنين أن كل المواد الغذائية متاحة، ولا داعي للهلع أو الخوف.
- لماذا تتمسكون بالأسعار القديمة الرخيصة نسبيًا؟
كل منتجاتنا من إنتاج وزارة الزراعة، بداية من الثمرة حتى التصنيع، والخضروات من مزارعنا، وكذلك اللحوم البلدية، ونحن نرى أن المنافذ درع يحمي المواطن البسيط من جشع التجار.
- ماهو وضع العمالة المؤقتة في القطاع؟
في حقيقة الأمر العمالة المؤقتة موجودة في القطاع ونقاشنا مع الوزير وضعهم، وبإذن الله قد يحمل شهر يوليو خبر يسر قلوبهم، وأؤكد أن القيادات أثنت على دورهم ومايقومون به خلال هذه الفترة.
- ماهي المعايير التي اتبعتوها للعمل خصوصًا في ظل أزمة كورونا؟
وجهنا العاملين في المنافذ بارتداء الكمامة والقفازات، ومحاولة تفادي الزحام قدر المستطاع، بالإضافة إلى إرسال فرق التطهير والوقاية للمنافذ بشكل مستمر، ورشها، وهي تعليمات تلقينها من الوزارة للحفاظ على العاملين وحماية المواطنين.
في حقيقة الأمر العمالة المؤقتة موجودة في القطاع ونقاشنا مع الوزير وضعهم، وبإذن الله قد يحمل شهر يوليو خبر يسر قلوبهم، وأؤكد أن القيادات أثنت على دورهم ومايقومون به خلال هذه الفترة.
- ماهي المعايير التي اتبعتوها للعمل خصوصًا في ظل أزمة كورونا؟
وجهنا العاملين في المنافذ بارتداء الكمامة والقفازات، ومحاولة تفادي الزحام قدر المستطاع، بالإضافة إلى إرسال فرق التطهير والوقاية للمنافذ بشكل مستمر، ورشها، وهي تعليمات تلقينها من الوزارة للحفاظ على العاملين وحماية المواطنين.
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