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"الصحة العالمية" تكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

08:25 م الجمعة 03 أبريل 2020
"الصحة العالمية" تكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

فيروس كورونا

كتب- محمد عاطف:

نشرت منظمة الصحة العالمية، تغريدة مهمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في إطار مواجهة بعض الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول فيروس كورونا المستجد.

وجاءت نص التغريدة كالتالي: "مرض كوفيد-19 لا ينتقل عبر الهواء، يُمكن أن يصاب الشخص به إذا تواجد في حيز متر من الشخص المصاب بالمرض، أو لامس سطح ملوث ولمس العين أو الأنف أو الفم قبل غسل يديه".

وأضافت المنظمة في التغريدة: "لحماية نفسك ابق على مسافة 1م على الأقل من الآخرين وطهر الأسطح المستخدمة باستمرار، واحرص على تنظيف يديك دائمًا".​

فيروس كورونا مواقع التواصل الاجتماعي تويتر منظمة الصحة العالمية

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