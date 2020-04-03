​الأحد.. حفل مدحت صالح ومسرحية "ضحكة مصر" على قناة الثقافة بـ"يوتيوب"

كتب- محمد عاطف:

ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، تبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب في التاسعة مساء الأحد المقبل، حفلًا للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته.

يتغنى خلاله بنخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد وتعاون فيها مع كبار الملحنين منها أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، ح اتكلم، كوكب تاني، المليونيرات، حد يقول لحبيبي، بحلم على قدي، ابن مصر وغيرها، إلى جانب مختارات من أعمال تراث الموسيقى العربية.

يعقبه العرض المسرحي ضحكة مصر تأليف ريهام عبدالحميد، أشعار طارق علي ومن إخراج وليد الشهاوي، ويجسد عددًا من أهم الشخصيات الكوميدية المصرية من خلال مقتطفات من أشهر الأعمال المسرحية.​