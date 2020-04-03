"عزل محافظات وارتفاع أسعار اللحوم".. الحكومة ترد على شائعات أثارت جدلًا هذا الأسبوع

كتب - أحمد مسعد:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن عزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، وارتفاع كبير في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، وإصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على عدد من الشائعات هذا الأسبوع:

شائعات كورونا

قال المركز الإعلامي إنه لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا بمصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى.

وشدد المركز على عدم صحة إنهاء منظمة الصحة العالمية لعملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، موضحا أنه لا صحة لاستخدام وزارة الصحة لقاحي "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا، ولا يوجد لقاح معترف به دولياً للوقاية من الإصابة بالفيروس حتى الآن.

وأضاف المركز الإعلامي أنه لا صحة لعزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

للمزيد: "حرق جثامين واستخدام لقاح في مصر".. الحكومة ترد على 8 شائعات بشأن كورونا

سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

نفى المركز الإعلامي ما أُثير من أنباء بشأن إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور ومنع نقل الطيور الحية بين المحافظات.

وقال المركز إنه يتم إجراء فحص دوري شامل على جميع الطيور في المزارع ولا توجد بها أية أوبئة من أي نوع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، هذا فضلاً عن أنه لم يتم إصدار أي قرار بمنع تداول أو نقل الطيور الحية بين المحافظات.

للمزيد.. الحكومة ترد على أنباء رصد سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر

عجز بالمخزون الاستراتيجي للدقيق

نفت وزارة التموين ما تردد بشأن وجود عجز بالمخزون الاستراتيجي للدقيق في مصر.

وقالت الوزارة إن المخزون الاستراتيجي من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق آمن تماماً ويكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 شهور، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

للمزيد.. الحكومة: المخزون الاستراتيجي من الدقيق يكفي 4 شهور

انهيار مئذنة مسجد أثري

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه لا صحة لانهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر، مُشددةً على أن كافة المساجد الأثرية بالمنطقة سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع بها أي أضرار، وأنه جارٍ حالياً استكمال تنفيذ خطة تطوير وترميم عدد من المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.

أشارت الوزارة أن ما حدث هو سقوط شُخشيخة (فانوس خشبي) وهي جزء من سقف مسجد علي باشا حلمي وهو غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية، وقد شيد هذا المسجد عام 1323هجرية أي 1906 في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني ويقع في شارع القربية متفرع من شارع أحمد ماهر بالدرب الأحمر.

للمزيد.. الحكومة تنفي انهيار مئذنة مسجد أثري بالدرب الأحمر

انقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع

أوضحت وزارة الكهرباء أنه لا صحة لانقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن في أوقات حظر التجوال، لافتة إلى استمرار العدادات مسبوقة الدفع بالعمل دون انقطاع حال نفاد قيمة الشحن أثناء العطلات الرسمية، وأيضاً في الأوقات من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة صباحًا من أي يوم، وهي بذلك تشمل ساعات الحظر، وذلك منعاً لانقطاع التيار الكهربائي في هذه الأوقات.

وأشارت إلى توفير العديد من منافذ شحن العدادات مسبوقة الدفع في كافة المحافظات، حيث يتم شحن كارت هذه العدادات عن طريق مراكز الدفع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أفرع شركة الكهرباء، كما تقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بتجربة تطبيق يسمح بشحن العدادات مسبوقة الدفع عن طريق الهاتف المحمول.

للمزيد.. هل تنقطع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع أثناء الحظر؟ الكهرباء ترد

ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات

قالت وزارة التموين إنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون أي زيادة، فضلاً عن توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لأكثر من عام.

وأشارت إلى قيام الوزارة بشن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم، لضمان عدم استغلال التجار.

للمزيد.. الحكومة ترد على مزاعم ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات ومنافذ التموين

أزمة في أسطوانات البوتاجاز

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، عدم صحة وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بأي من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن كافة مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يزيد عن مليون أسطوانة يومياً، لتلبية كافة احتياجات المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية، دون وجود أي عجز في المعروض.

وأوضحت أنه في حالة طلب أي كميات إضافية عن الحصص المقررة في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يتم على الفور الدفع بكميات إضافية لهذه المناطق، حيث إن الأرصدة من الأسطوانات تسمح بزيادة الكميات الإضافية لأي منطقة.

للمزيد.. الحكومة: لا صحة لوجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بالمحافظات

إغلاق محال الجزارة

نفي المركز الإعلامي ما تردد من أنباء حول إغلاق كافة محال الجزارة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الزراعة أن كافة محال الجزارة تعمل بشكل طبيعي وفقاً لمواعيد حظر التجوال المُعلنة رسمياً، مُشددةً على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والمجازر ومنافذ بيع اللحوم المختلفة للتأكد من مطابقة المعروض للمواصفات القياسية.

للمزيد.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إغلاق محال الجزارة بسبب الحظر