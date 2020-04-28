القوى العاملة: استئناف خدمات الترخيص لـ3 فئات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء

كتب - يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهات لمديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020 المتضمن في مادته السادسة، باستثناء مكاتب العمل من قرار تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات أمام المواطنين.

وبحسب بيان اليوم، تضمنت التوجيهات استئناف مديريات القوى العاملة أو المناطق أو المكاتب التابعة لها، بحسب الأحوال، وتقديم خدمات تراخيص عمل الأجانب، وشهادات القيد "كعب العمل"، والعمالة غير المنتظمة فقط دون غيرها من باقي الخدمات، وذلك لحين صدور تعليمات جديدة.

وأكدت التوجيهات ضرورة مراعاة المسافات الأمنة، وكثافة أعداد المواطنين داخل المكاتب في أثناء تقديم الخدمات المذكورة، بحيث يحظر تقديمها بشكل يترتب عليه حدوث تجمعات أو تجمهر للمواطنين، ويكون مدير المديرية أو المنطقة أو المكتب ـ بحسب الأحوال - مسئولا عن تنظيم التعامل مع الجمهور ومنع الزحام والتكدس داخل مكان العمل.

وشددت التوجيهات، على أنه إذا تطلب تقديم إحدى الخدمات المذكورة وقت يزيد عن 15 دقيقة، يتم استلام المستندات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة وتحديد موعد آخر (في نهاية اليوم أو في اليوم التالي) لاستلام الخدمة أو الوثيقة المطلوبة منعا للتكدسات والازدحام.

وأكدت استمرار حظر استلام أي شكاوى فردية أو جماعية طوال مدة تعليق العمل من المواطنين بشكل مباشر، وتوجيههم لتقديمها على بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع www.shakwa.eg.

وأكدت، استمرار تكليف جميع مفتشي العمل والسلامة والصحة والمهنية -بصفة مؤقتةـ ولحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنشآت المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعمالة من حيث أعمال تطهير مكان العمل ، وكثافات العمال ، والوقاية الشخصية للعمال، وخطط التعامل مع الموقف حال ظهور حالات إصابة بالفيروس .... الخ )، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة بكل حسم.

وألزمت التوجيهات، ضرورة توفير المديرية، مهمات الوقاية الشخصية للزملاء القائمين على تقديم الخدمات المذكورة والمفتشين من كمامات ،وجوانيات لاستخدامها في أثناء قيامهم بمهامهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.