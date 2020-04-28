كورونا منهج حياة.. وزير القوى العاملة يوجه رسالة بمناسبة يوم "الصحة المهنية"

كتب - يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، قال فيها:" إن جائحة كورونا التي تجتاح العالم ما هي إلا رسالة للبشرية بأن السلامة والصحة العامة ضرورة حتمية في جميع جوانب الحياة، لافتا إلى أنها منهج حياة يجب أن نتبعه جميعا في المنزل أو في وسائل المواصلات، ولا سيما فى بيئة العمل".

وبحسب بيان اليوم، شدد الوزير، على ضرورة اتباع جميع إجراءات السلامة والصحة العامة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وذلك بارتداء مهمات الوقاية الشخصية "كمامات" فى الأماكن العامة والمزدحمة، فضلا عن نظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، وعند السعال والعطس، يجب أن نحرص على تغطية الفم والأنف بمرفقنا المثني أو بمنديل ورقي، ونتخلص من المنديل بعد ذلك فورًا ونغسل يدينا.

وأوضح أن الـ28 من أبريل هو اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية من كل عام، هذا اليوم ربطته الحركة النقابية في العالم للاحتفال بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، ومنذ عام 1996 أصبح ذلك التاريخ بمثابة نقطة إنطلاق نحو تعزيز بيئة عمل لائقة صحية آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية.

ووجه الوزير، الشكر لجميع العاملين بصفة عامة والعاملين فى مجال الرعاية الصحية وأخصائي وفني السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بصفة خاصة، لما يبذلونه من دوراً أساسيا وفعالاً في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في مكان العمل.

وقال: إن الشكر ممدود لكافة أصحاب الأعمال الملتزمون بتنفيذ واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، ووضع سياسات لها داخل منشآتهم ومنحها أهمية عالية وتطبقيها دائما قبل وفي أثناء وبعد جائحة كورونا.

ولفت الوزير، إلى الدور الكبير الذي يقوم به مفتشي السلامة والصحة المهنية والعمل بمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية في هذا الظرف الصعب الذي يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لجميع فئات الشعب.

وتابع: إن دور وزارة القوى العاملة هو تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لرفع الوعي المجتمعي في مجالات السلامة والصحة العامة، وإن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى رسالة الإنسانية فمن حق كل إنسان أن يتمتع بالسلامة والصحة، وأن يحافظ عليهما لأنهما هبة ونعمة من الله للبشر، فيجب علينا جميعا حكومة وشعب ومجتمع أن نبذل قصار جهدنا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو بناء جيل يعي إجراءات السلامة والصحة العامة ويتصرف بطريقة أمنة وصحيحة في جميع جوانب الحياة.

وأكد أن رسالة وزارة القوى العاملة هى تعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لضمان الوصول إلى نتائج مرضية، وذلك لان معرفة الاخطار والمخاطر التى يواجهها الانسان أثناء حياته اليومية أو بسببها وطرق التعامل الصحيحة معهم يعد من حقوق الإنسان، فضلا عن أنه يدعم قدراته ووعيه فى مختلف الأنشطة باحتياجات وتطبيقات السلامة والصحة العامة.