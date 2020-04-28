متحدث النواب: توزيع الجيش كمامات على المواطنين يعكس اهتمامه بصحتهم

كتبت- ميرا ابراهيم:

وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، التحية للقوات المسلحة المصرية الباسلة، لحرصها على توزيع الكمامات الطبية مجانًا على المواطنين في عدد من المحافظات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذا دليل قاطع على حرص القوات المسلحة على صحة المواطنين.

وقال "حسب الله"، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة المصرية، كان لها دورها الكبير في دعم ومساندة جهود جميع مؤسسات الدولة في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بعمليات التعقيم والتطهير التي قامت بها القوات المسلحة في غالبية مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب والمؤسسات الدينية والوزارات والمحافظات وغيرها من المؤسسات.

وأشاد متحدث البرلمان، بإنتاج القوات المسلحة لمستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، وهو ما كان له آثاره الإيجابية في توجيه ضربات موجعة لكل من حاولوا استغلال فيروس كورونا بإنتاج مستلزمات من داخل مصانع بير السلم، موجهًا التحية والتقدير للأجهزة الرقابية خاصة وزارة الداخلية وأبطال الرقابة الإدارية الذين نجحوا في كشف كل من حاولوا الاتجار في قوت المصريين استغلالا لفيروس كورونا.

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانًا بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف جهود القوات المسلحة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

وقامت عناصر القوات المسلحة، بتوزيع الماسكات الطبية فى محطة سكك حديد الجيزة على المواطنين القادمين والمتجهين من وإلى الصعيد، وحثتهم على البعد عن التزاحم وإتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية.