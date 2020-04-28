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برلماني: حالة الطوارئ ضرورية للقضاء على خفافيش الظلام

08:28 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
برلماني: حالة الطوارئ ضرورية للقضاء على خفافيش الظلام

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حالة الطوارئ تسهم في مواجهة المخاطر التى تواجه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المخاطر ليست أمنية فقط، ولكن اقتصادية أيضا اتضحت بظهور فيروس كورونا، مما كان يستوجب تعديلا على القانون للحد من هذه الآثار التي انعكست على حياة شريحة عريضة من المجتمع المصري.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الفترة الأخيرة شهدت وجود بعض العناصر الإرهابية التي كانت تعتزم القيام بعمليات تخريبية مستغلين الانشغال في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ولكن يقظة رجال الأمن كانت لهؤلاء بالمرصاد، وهذا يؤكد أنه مازال هناك بعض المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة، ومن ثم فإن حالة الطوارئ ما زالت ضرورية للقضاء على خفافيش الظلام.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت أيضا تحقيق الكثير من الإنجازات والمكاسب، وهذا لا يرضى بعض كارهي الوطن الذين يسعون في الأرض فسادًا، وبالتالي فإن حالة الطوارئ ما زالت ضرورية للقضاء على كافة العناصر الإرهابية التي تريد نشر الفزع في المجتمع، كما أن لكل فترة متطلبات وهذا ما شمله تعديل الطوارئ الجديد، حيث تضمن نحو 18 تعديلًا جميعها تهدف لحماية الإنسان والحفاظ على حياته، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.

مجلس النواب محمد إسماعيل فيروس كورونا الإرهاب

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