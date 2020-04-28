"الري": إزالة 60 ألف متر مكعب مخالفات مائية من مسطح تجاوز 13 فداناً

كتب- أحمد مسعد :

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، إنه تمت إزالة كل مخالفات الردم وإعادة القطاع المائي بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعي؛ بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتَي أقصى وأقل الاحتياجات.

وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، في بيان، إنه تم حصر وتدقيق أماكن التعدي بالردم والتي تركزت أمام العديد من واجهات القرى النيلية على فرع دمياط.

وأشار السباعي إلى تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية بدأت بناحية قرية سرنجا مركز ميت غمر، أسفرت عن إزالة ورفع كميات أتربة مردومة بالمسطح المائي قدرت بنحو 35 ألف متر مكعب من مسطح تجاوز 8 أفدنة.

وأوضح متحدث "الري" أنه تم التوجيه بالمرحلة الثانية لإزالة ورفع أعمال الردم بالمجرى المائي تجاه قرية كفر سنباط مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية، والتى أسفرت عن رفع كميات أتربة قدرت بنحو 25 ألف متر مكعب، بإجمالى مسطح 5 أفدنة.

ولفت السباعي إلى أنه سبق أن تعرض مجرى نهر النيل فرع دمياط، إلى تعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة، والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجرى المائي لاكتساب مساحات من الأراضي وضمها إلأى زماماتهم دون وجه حق؛ مما ترتب عليه حدوث اختناقات بالمجرى المائي للفرع على نحو غير معهود.

جدير بالذكر أنه يتم رصد التغيرات التي تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد، وذلك من خلال التنسيق والتعاون المثمر بين أجهزة القطاع ومركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما يتم إنما يمثل رسالة واضحة لكل مَن تسول له نفسه محاولة التعدي على مجرى النهر وحرمه، ولن يفلت أي متعدٍّ مهما كان حجم وعمر المخالفة، وأنه سيتم الوقوف بالمرصاد حيال تلك التعديات واتخاذ كل السبل القانونية.