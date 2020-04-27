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الوزير يوجّه بمتابعة الإجراءات الوقائية ضد "كورونا" بالمركز الطبي للسكة الحديد

11:19 م الإثنين 27 أبريل 2020
الوزير يوجّه بمتابعة الإجراءات الوقائية ضد "كورونا" بالمركز الطبي للسكة الحديد

جانب من الاجتماع

كتب- أسامة علي:

ترأس الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الاثنين، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019، والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في نفس التاريخ، وتقرير المراقب المالي.

واستعرض الوزير نشاط الشركة الحالي، والخدمات الطبية المقدمة، والنتائج المالية للعلاج الاستثماري للجمهور طالب الخدمة، وخطة التطوير الحالية للشركة، والتي تشمل تجهيز وتطوير عدد من المستشفيات التابعة، مثل تجهيز مستشفى أبوزعبل وتطوير وتحديث مستشفى طنطا، وتطور الوضع المالي للشركة إلى فائض بنحو 59.6 مليون جنيه في العام المنتهي 31 /12 /2019، بما يعادل 3 أضعاف رأس مال الشركة وبزيادة نحو 14 مليون جنيه عن العام السابق ونسبة زيادة نحو 30%.

وطالب وزير النقل، بضرورة المتابعة المستمرة والدورية من المركز الطبي لكافة الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا في هيئة السكك الحديدية والشركات التابعة واستمرار عقد ندوات توعية للعاملين بتلك الشركات عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وأهمية أعمال التعقيم المستمرة لكافة مواقع العمل والقطارات والمحطات، وتقديم كافة أنواع الدعم للأطقم الطبية العاملة.

كما شدد الوزير على ضرورة وضع آليات تسويقية جديدة وتقديم خدمات طبية متميزة للتعاقد مع مزيد من الشركات والمؤسسات الأخرى، لتقديم الخدمة الطبية لها بخلاف الخدمة المقدمة لهيئة السكك الحديدية والشركات التابعة لها والشركات المتعاقد معها خلال الفترة الأخيرة.​

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