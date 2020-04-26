​برلماني: النقابة العامة تتجاهل حقوق سائقي النقل البري

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن معاناة سائقي النقل البري، وعدم صرف النقابة العامة إعانات ومساعدات مالية لهم، في ظل الظروف الراهنة وعدم وجود خدمات نقابية تقدمها لهم.

وأوضح فؤاد، أن السائقين التابعين لنقابة النقل البري يعانون من عدم صرف إعانات مالية لهم وعدم وجود أي دعم من قبل نقابتهم والإتحاد العام لنقابات عمال مصر، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، رغم التزامهم بسداد كافة الاشتراكات.

وتابع فؤاد: "فوجئ السائقين برفض النقابة العامة لسائقي النقل البري طلبهم بصرف إعانات ومساعدات مالية لهم من صندوق الزمالة، على الرغم من التزامهم بسداد الإشتراكات ، حيث تحصل النقابة العامة من كل لجنة فرعية 30% و10% من اشتراكات اللجان النقابية، تحسبًا لتعرض تلك اللجان الظروف طارئة".

وأضاف فؤاد أن سائقي النقل البري يعانون أيضًا من تدني أداء النقابة والمتمثل في عدم وجود أي منشآت حيوية خاصة بها مثل باقي النقابات، كما لا يوجد معاش نقابي للسائقين أو مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش، كما لا يوجد أي تعويضات للسائقين المتضررين من الحوادث او من إصابة عجز سواء كلي أو جزئي، مطالبًا سرعة مناقشة الطلب لاتخاذ ما يلزم حيال السائقين لرفع المعاناة عنهم وحصولهم على حقوقهم المكتسبة.