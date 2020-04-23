شيخ الأزهر يهنئ السيسي والمصريين ومسلمي العالم بحلول شهر رمضان

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد شيخ الأزهر، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا العام هو عام استثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، موضحًا ضرورة استثمار الشهر الكريم في التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة.

وأهاب بضرورة الوقوف بجانب الفقراء والبذل والعطاء لهم، فالشهر الكريم فرصة سانحة لعمل الخير والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، عن أمله في أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.