أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

شيخ الأزهر يهنئ السيسي والمصريين ومسلمي العالم بحلول شهر رمضان

12:11 م الخميس 23 أبريل 2020
شيخ الأزهر يهنئ السيسي والمصريين ومسلمي العالم بحلول شهر رمضان

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد شيخ الأزهر، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا العام هو عام استثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، موضحًا ضرورة استثمار الشهر الكريم في التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة.

وأهاب بضرورة الوقوف بجانب الفقراء والبذل والعطاء لهم، فالشهر الكريم فرصة سانحة لعمل الخير والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، عن أمله في أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.

أحمد الطيب الأزهر الشريف عبدالفتاح السيسي الشعب المصري

الخبر التالى:

طلب إحاطة بشأن تأخر رواتب عمال نظافة مدينة أجا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3659

    عدد المصابين

  • 935

    عدد المتعافين

  • 276

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مدفوعة الأجر ولهذه الفئات.. رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بشأن إجازة السبت المقبل