قيادي بـ"مستقبل وطن": المساعدات الطبية لأمريكا وإيطاليا والصين تبرز عمق العلاقات مع الدول الصديقة
كتبت- ميرا إبراهيم:
قال إسلام شعراوي، عضو أمانة الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية يأتي في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، والعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين.
وأضاف شعراوي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المساعدات الطبية التي أرسلتها مصر للصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية تعد لفتة إنسانية تبرز عمق العلاقات المصرية بالدول الصديقة، كما تعبر عن مدى مساندة مصر لشعوب العالم المُتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد.
وأكد أن قرار الرئيس السيسي بإرسال المساعدات الطبية قرار إنساني بالدرجة الأولى وينم عن ريادة مصر بتقديم الدعم في أوقات المحن والأزمات خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم.
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