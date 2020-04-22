افتتاح مبنى الحجر الصحي التابع لـ"أهل مصر" بالقاهرة الجديدة (صور)

أقل وحدة بـ900 ألف.. بدء حجز شقق "جنة" في 6 مدن جديدة الأحد المقبل

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت مؤسسة أهل مصر للتنمية، اليوم الثلاثاء، افتتاح مبنى الحجر الصحي الجديد بالقاهرة الجديدة، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المؤسسة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

كانت مؤسسة أهل مصر، أعلنت في وقت سابق، تخصيص وتجهيز 3 مقرات لتحويلها لحجر صحي لمصابي فيروس كورونا تحت إشراف وإدارة وزارة الصحة.

كما وقعت بروتوكولات تعاون لتجهيز المباني مع البنك الأهلي المصري حيث تبرع بـ10 ملايين جنيه، لتجهيز المباني بشكل كامل بكل ما يلزم من أجهزة طبية ومستلزمات وقائية، لتكون مؤهلة للحجر الصحي، وكذلك مع إحدى شركات المحمول للتبرع بمليون جنيه، يتم تخصيصه لشراء ملابس وقائية للأطباء وأطقم التمريض لحمايتهم من انتقال عدوى فيروس كورونا لهم، ورفع كفاءة المقرات الثلاثة من خلال تزويدها بخدمة إنترنت فائق السرعة وتوفير 10 سيارات نقل كبيرة لنقل المستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية إلى جميع المستشفيات الأكثر احتياجا ضمن المبادرة.

وبحسب البيان، تولت وزارة الصحة كافة الجوانب الإدارية والفنية المتعلقة بالتجهيزات واعتماد الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية المطلوبة لرعاية المصابين، كما تم الإشراف من قبل الوزارة على كافة الأمور المتعلقة بتجهيز الغرف الخاصة باستقبال الحالات.

وأشادت وزارة التضامن الاجتماعي، بجهود المشاركة المجتمعية التي ظهرت بقوة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أهمية الوعي لدى تلك المؤسسات على ضرورة القيام بدورهم المجتمعي والتنموي تجاه الشعب والدولة بما يرفع مكانة مصر ويجعلها قادرة على تخطي الأزمات.​