أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحذيرًا شديدًا لجميع مربي الماشية في مختلف محافظات الجمهورية، من التعامل مع أي لقاحات غير مسجلة أو غير معتمدة يتم تداولها بشكل غير قانوني في الأسواق.

وقالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية في بيان اليوم، إنه تم رصد تداول لقاح تحت مسمى: "أفتوفاكس بور سات-1" (AFTOVAXPUR SAT-1)، لافتة إلى أن العبوات المرصودة تحمل رقم لوط H07289، وهي خاصة بلقاح الحمى القلاعية عترة (SAT-1). وأوضحت أن استخدامه قد يؤدي إلى تفشي أمراض وبائية يصعب السيطرة عليها، مما يهدد سلامة الماشية.

وأضافت أن هذا اللقاح غير مسجل لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية حتى تاريخه، ولم يتم فحصه أو معايرته أو التأكد من سلامته معمليًا بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مما يجعله "مجهول المصدر والفعالية". كما أشارت إلى أنه يتم تداول هذه العبوات خارج منظومة "سلسلة التبريد" (Cold Chain) المعتمدة، ما يؤدي إلى تلف اللقاح تمامًا وتحوله إلى سائل عديم القيمة، وقد يكون ملوثًا ميكروبيًا يصيب الحيوان بالأمراض.

وشددت الوزارة على أن استخدام لقاحات غير فعالة يعرض المربي لخسارة قطيعه بالكامل نتيجة وهم التحصين، فضلًا عن إهدار المال في شراء منتجات غير قانونية وغير فعالة.

كما أهابت بجميع المربين الالتزام الحصري باللقاحات المعتمدة التي توفرها الدولة عبر الوحدات البيطرية والحملات القومية للتحصين، والمصممة خصيصًا لمواجهة العترات المحلية المستوطنة.

كيف يمكن الإبلاغ عن اللقاح مجهول المصدر؟

وطالبت الوزارة بأنه في حال رصد أي محاولات لبيع أو ترويج هذا اللقاح المجهول، يُرجى التواصل فورًا مع أقرب مديرية طب بيطري أو الاتصال على الخط الساخن (19561).

وأكدت أنها لن تتهاون مع أي تلاعب يمس الثروة الحيوانية، وأنها مستمرة في حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين.